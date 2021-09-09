Путин поручил запустить просветительские программы в городах трудовой доблести

Президент России Владимир Путин предложил "Единой России" привести в порядок все объекты и разработать просветительские программы в городах, получивших статус "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"В 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу о присвоении отличившимся городам особого статуса "Город трудовой доблести" и активно её развивает, собирает материалы, проводит общенародное голосование. Хотел бы предложить "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок все объекты в этих городах, запустить просветительские программы для молодых людей, чтобы ребята знали, как много для победы сделал их родной город и семьи", – сказал президент.
Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. В честь этого в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая и на День города.
Комментарии
"В 2020 году Единая Россия поддержала инициативу о присвоение отличившимся городам особого статуса Город трудовой доблести и активно ее развивает, собирает материалы, проводит общенародное голосование. Хотел бы предложить Единой России взять на себя миссию привести в порядок все объекты в этих городах, запустить просветительские программы для молодых людей, чтобы ребята знали, как много для победы сделал их родной город и семьи", — сказал президент.
Я знаю. что вы ничего не делаете и бесполезны. Продолжайте ничего не делать, воруйте в пределах допустимого, но добавляйте что-нибудь про город трудовой доблести сказал президент