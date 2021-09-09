Путин поручил запустить просветительские программы в городах трудовой доблести

Президент России Владимир Путин предложил "Единой России" привести в порядок все объекты и разработать просветительские программы в городах, получивших статус "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"В 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу о присвоении отличившимся городам особого статуса "Город трудовой доблести" и активно её развивает, собирает материалы, проводит общенародное голосование. Хотел бы предложить "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок все объекты в этих городах, запустить просветительские программы для молодых людей, чтобы ребята знали, как много для победы сделал их родной город и семьи", – сказал президент.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. В честь этого в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая и на День города.