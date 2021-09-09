"До конца исполнил свой долг". Путин прокомментировал смерть главы МЧС Зиничева

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель главы МЧС Евгения Зиничева. Его слова приводит РИА Новости.

"Само ведомство (МЧС, – прим. ред.) создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", – заявил глава государства на заседании Российского организационного комитета "Победа".

55-летнего Евгения Зиничева не стало 8 сентября. По официальной версии, он сорвался со скалы во время учений под Норильском, пытаясь спасти оператора Александра Мельника. Позднее в СМИ появилась информация о том, что обстоятельства гибели главы МЧС были иными, однако в Кремле альтернативные версии произошедшего назвали кощунственными.

Временно исполняющим обязанности главы МЧС Владимир Путин назначил первого замглавы ведомства Александра Чуприяна. 9 сентября президент также присвоил звание Героя России погибшему Евгению Зиничеву.