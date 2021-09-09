Гангстерская мода: что надеть девушке на вечеринку в стиле "Мафия"

"Мафия" – одна из самых популярных игр для вечеринок, корпоративов и просто тематических встреч. Особенно интересной будет игра, если создать соответствующую атмосферу – подготовить маски, надеть костюмы и вечерние платья. При этом необязательно ждать значимого события – запланировать мероприятие можно на ближайшую встречу друзей, заранее оповестив о соответствующем дресс-коде.

Наряд для вечеринки

Представительницы слабого пола, как правило, очень ответственно подходят к выбору наряда. Вечерние платья на таких вечеринках будут как нельзя кстати. Чтобы образ соответствовал тематике вечеринки, стоит выбирать длинные платья с декольте или, например, с вырезом на всю спину. Нередко дамы подбирают под вечернее платье кружевные чулки, меховые накидки, перчатки и шляпки. Все эти аксессуары гармонично смотрятся в стиле "Мафии".

Из ткани лучше выбрать атлас, шёлк или бархат: они будут смотреться изысканно и элегантно. Желательны тёмные оттенки, которые придадут образу загадочности и мистики. Главным атрибутом такого наряда станут туфли на шпильке.

Макияж и причёска

Женщины в прошлом много времени уделяли причёске и макияжу. Под образ избранницы мафиози можно завить волосы и украсить их заколкой с камнями и перьями. Акцент в макияже можно делать как на губы, так и на глаза. Хорошо подойдёт голливудский макияж – красная помада и стрелки.

При желании можно также дополнить образ символом мафии – оружием. Но не настоящим, а из магазина игрушек.

Во время проведения вечеринки в стиле "Мафии" можно придумать себе псевдоним или историю жизни. Всё это придаст изюминку не только образу, но и самому человеку.