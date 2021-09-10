ВЦИОМ оценил шансы "Новых людей" пройти в Госдуму

По результатам сентябрьских выборов в Госдуму могут пройти пять партий. Шансы стать новичком в российском парламенте имеет партия "Новые люди". Об этом говорят результаты исследования ВЦИОМ, проведённого 6 сентября.

"На первом месте с точки зрения вероятности попадания в Госдуму – "Новые люди". Чуть-чуть отстаёт "Партия пенсионеров". "Яблоко" точно не проходит, но при этом получает госфинансирование (то есть преодолеет трёхпроцентный барьер, – прим. ред.), если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер", – поделился результатами опроса директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

В отличие от других непарламентских партий, "Новые люди" планомерно наращивали рейтинг и узнаваемость. Специалисты ВЦИОМ подсчитали, что в июне за партию были готовы отдать голоса лишь 1,2% россиян. Но уже в июле ситуация в корне изменилась: рейтинг подрос более чем в два раза, до 2,5%. А к началу сентября составлял 3,8%. Причём среди тех, кто точно придёт на избирательные участки, он был ещё выше: 4,2%. При сохранении такой тенденции в сентябре "Новые люди" проходят в российский парламент. На итоги выборов окажет серьёзное влияние явка, а также то, как проголосуют неопределившиеся избиратели.

Методология

Телефонный опрос населения РФ 18+

Общероссийский опрос – выборка 1600 респондентов (сбор данных 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября 2021)

Региональные опросы – выборка от 400 до 600 респондентов в каждом регионе (сбор данных 13-19 августа и 1-6 сентября 2021)

Исследование выполнено по заказу политической партии "Новые люди"