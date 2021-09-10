Барнаулец зарезал брата во время застолья

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Мужчина зарезал брата во время застолья, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"В конце июня 2021 года в Барнауле обвиняемый, который вёл асоциальный образ жизни, пришёл домой к своему брату, где они совместно стали распивать алкоголь. В ходе употребления спиртных напитков между родственниками произошёл конфликт по поводу того, что мужчина хотел уйти на улицу, забрав с собой алкоголь. На почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанёс брату более 20 ударов по голове и телу, а также восемь ножевых ранений", – говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого мужчина закрыл квартиру на ключ и ушёл. Тело погибшего через несколько дней нашли родственники.

Во время следствия обвиняемый признал вину лишь частично: он утверждал, что защищался от якобы напавшего на него брата. Однако собранные правоохранителями доказательства не подтвердили правдивость его слов. Уголовное дело передали в суд.