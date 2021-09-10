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Новости

Лукашенко заявил о единстве русских и белорусов

, ИА "Амител"
По словам главы республики, эти два народа произошли от одного корня
Фото: kp.by

Фото: kp.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Владимиром Путиным назвал русских и белорусов практически единым народом. Об этом пишет ТАСС.

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе – родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", – заявил Лукашенко.

В феврале 2021 года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию и Белоруссию объединяет многое. По его словам, это очень близкие народы, у которых культура, язык, религия и история совместная.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.09.2021 08:26
Виктор

А единое государство будет?

10.09.2021 08:33
- гость -

да хоть о чем заявит после получения обещанных от путина 630 миллионов долларов

10.09.2021 08:35
- гость -

политический труп Лукашенко пытается продлить свою агонию

10.09.2021 08:49
- гость -

И народ этот называется советским.

10.09.2021 08:49
АБОРИГЕН

10.09.2021 08:26
Виктор
А это кому-то надо, кроме Путина?

10.09.2021 09:05
- гость -

Союзному государству - быть!

10.09.2021 09:17
- гость -

А Франк и Томенка не белорусы ?

10.09.2021 09:36
Гость

Пора бы этот хоровод давно водить закончить ,очередная ширма батьки ,нахлебники на шее России.

10.09.2021 09:44
- гость -

Хватит про нахлебников орать. Сами бездельники что на амике делаете???
Народам нашим постсоветским надо держаться вместе, так противостоять любым невзгодам легче.
Вся восточная Европа у немцев на шее сидит, однако им это выгодно, вымирают потому что.
А в СМИ три лодыря вечно перекармливают, то луку то детей...
Позорники.

10.09.2021 09:58
- гость -

Мы с Аборигеном себя под Путиным чистим чтобы плыть всё дальше и дальше.Мы боимся этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши...

10.09.2021 10:18
- гость -

10.09.2021 10:05
Оторвались так оторвались по настоящему только прибалты, остальных просто кинули, против их же воли.На счет СССР "бывшего", вопрос очень и очень спорный.

10.09.2021 10:21
- гость -

acdc - провокатор или нацист?

10.09.2021 10:22
гiсть

ничего не значащее заявление. гораздо важнее то, что он говорил про признание Крыма - после последнего российского олигарха.
ждем очередной беспроцентный и уже невозвратный кредит?

10.09.2021 10:27
гость

Русь: Украина, Россия и Беларусь

10.09.2021 10:34
- гость -

10.09.2021 09:58
- гость -
Мы с Аборигеном себя под Путиным чистим чтобы плыть всё дальше и дальше.Мы боимся этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши...

У АБОРИГЕНА два бога, наивысшей это Байден, второй пониже Навальный

10.09.2021 10:44
- гость -

10.09.2021 10:34
- гость -
И как он не запутался в божествах???До бидена была абама, до абамы были буш отец, буш сын, буш их мать, не считая всяких клинтонов и иже с ними.То-то я смотрю борек рассудком поврежден.))

10.09.2021 11:23
- гость -

Глубже смотреть надо

10.09.2021 11:51
- гость -

Как называется дружба за деньги?

10.09.2021 12:45
гость

эти два народа произошли от одного корня

Два, не три?

10.09.2021 12:50
гость

Про дружбу за деньги украина лучше знает

10.09.2021 12:51
- гость -

единство восточных славян неоспоримо.

10.09.2021 12:54
гость

90 % стран мира за деньги дружат. Прибалты за деньги натовцев в себя пускают. Россия по сравнению с Западом настолько меньше платит, что с ней интегрируются чуть ли не за бесплатно

10.09.2021 12:58
гiсть

с западом дружат даже за идею. даже за то, что может быть когда-нибудь тебя увидит Дядя Сэм и похвалит

10.09.2021 12:59
гость

Инфа прошла, что вчера 28 экономических соглашений об интеграции подписали, над которыми начали работать в 1994 году. 27 лет подписать не могли. И если бы не минский майдан в прошлом году, еще бы 27 лет подписывали. А в прошлом году припекло

10.09.2021 13:02
гость

с западом дружат даже за идею. даже за то, что может быть когда-нибудь тебя увидит Дядя Сэм и похвалит

Не все такие идейные, большинство дружат, пока им платят. Афганцы за 2 триллиона 20 лет дружили, а деньги кончились, они талибам сдались. Кто девочке платит, тот ее и танцует

10.09.2021 13:03
гость

Кто девочке платит, тот ее и танцует

Талибы девочку силой взяли и танцуют

10.09.2021 13:06
гость

Заявление ничего не значит, это очередная болтовня хитроопого батьки, а вот 28 соглашений об интеграции, которые он с 1994 года не подписывал, значат многое. Батька уйдет, а интеграция останется. Интеграционные связи рвать можно, но настолько дорого, что второй раз после СССР на эти грабли вряд ли наступят

10.09.2021 13:06
гость

СССР работает...радио Комсомольская правда сообщает: Элита Украины уже видит страшные сны:---Москва а Киеве...
идёт слух про Казахстан---СССР спас их от продажи Китаю за долги...
и ещё по союзным республикам работа идёт...

10.09.2021 13:34
- гость -

10.09.2021 09:05
- гость -
Если бы ВВП пообещал с гарантией приемничество минскому брату, то сразу бы возникло единое и неделимое

10.09.2021 14:18
- гость -

деньги у Путина цыганит для своих карателей?

10.09.2021 14:22
- гость -

10.09.2021 12:54
гость

ты тоже за деньги дружишь и любишь?

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