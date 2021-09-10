Лукашенко заявил о единстве русских и белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Владимиром Путиным назвал русских и белорусов практически единым народом. Об этом пишет ТАСС.

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе – родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", – заявил Лукашенко.

В феврале 2021 года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию и Белоруссию объединяет многое. По его словам, это очень близкие народы, у которых культура, язык, религия и история совместная.