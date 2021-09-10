Лукашенко заявил о единстве русских и белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Владимиром Путиным назвал русских и белорусов практически единым народом. Об этом пишет ТАСС.
"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе – родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", – заявил Лукашенко.
В феврале 2021 года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию и Белоруссию объединяет многое. По его словам, это очень близкие народы, у которых культура, язык, религия и история совместная.
Комментарии
А единое государство будет?
да хоть о чем заявит после получения обещанных от путина 630 миллионов долларов
политический труп Лукашенко пытается продлить свою агонию
И народ этот называется советским.
10.09.2021 08:26
Виктор
А это кому-то надо, кроме Путина?
Союзному государству - быть!
А Франк и Томенка не белорусы ?
Пора бы этот хоровод давно водить закончить ,очередная ширма батьки ,нахлебники на шее России.
Хватит про нахлебников орать. Сами бездельники что на амике делаете???
Народам нашим постсоветским надо держаться вместе, так противостоять любым невзгодам легче.
Вся восточная Европа у немцев на шее сидит, однако им это выгодно, вымирают потому что.
А в СМИ три лодыря вечно перекармливают, то луку то детей...
Позорники.
Мы с Аборигеном себя под Путиным чистим чтобы плыть всё дальше и дальше.Мы боимся этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши...
10.09.2021 10:05
Оторвались так оторвались по настоящему только прибалты, остальных просто кинули, против их же воли.На счет СССР "бывшего", вопрос очень и очень спорный.
acdc - провокатор или нацист?
ничего не значащее заявление. гораздо важнее то, что он говорил про признание Крыма - после последнего российского олигарха.
ждем очередной беспроцентный и уже невозвратный кредит?
Русь: Украина, Россия и Беларусь
10.09.2021 09:58
- гость -
Мы с Аборигеном себя под Путиным чистим чтобы плыть всё дальше и дальше.Мы боимся этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши...
У АБОРИГЕНА два бога, наивысшей это Байден, второй пониже Навальный
10.09.2021 10:34
- гость -
И как он не запутался в божествах???До бидена была абама, до абамы были буш отец, буш сын, буш их мать, не считая всяких клинтонов и иже с ними.То-то я смотрю борек рассудком поврежден.))
Глубже смотреть надо
Как называется дружба за деньги?
эти два народа произошли от одного корня
Два, не три?
Про дружбу за деньги украина лучше знает
единство восточных славян неоспоримо.
90 % стран мира за деньги дружат. Прибалты за деньги натовцев в себя пускают. Россия по сравнению с Западом настолько меньше платит, что с ней интегрируются чуть ли не за бесплатно
с западом дружат даже за идею. даже за то, что может быть когда-нибудь тебя увидит Дядя Сэм и похвалит
Инфа прошла, что вчера 28 экономических соглашений об интеграции подписали, над которыми начали работать в 1994 году. 27 лет подписать не могли. И если бы не минский майдан в прошлом году, еще бы 27 лет подписывали. А в прошлом году припекло
с западом дружат даже за идею. даже за то, что может быть когда-нибудь тебя увидит Дядя Сэм и похвалит
Не все такие идейные, большинство дружат, пока им платят. Афганцы за 2 триллиона 20 лет дружили, а деньги кончились, они талибам сдались. Кто девочке платит, тот ее и танцует
Кто девочке платит, тот ее и танцует
Талибы девочку силой взяли и танцуют
Заявление ничего не значит, это очередная болтовня хитроопого батьки, а вот 28 соглашений об интеграции, которые он с 1994 года не подписывал, значат многое. Батька уйдет, а интеграция останется. Интеграционные связи рвать можно, но настолько дорого, что второй раз после СССР на эти грабли вряд ли наступят
СССР работает...радио Комсомольская правда сообщает: Элита Украины уже видит страшные сны:---Москва а Киеве...
идёт слух про Казахстан---СССР спас их от продажи Китаю за долги...
и ещё по союзным республикам работа идёт...
10.09.2021 09:05
- гость -
Если бы ВВП пообещал с гарантией приемничество минскому брату, то сразу бы возникло единое и неделимое
деньги у Путина цыганит для своих карателей?
10.09.2021 12:54
гость
ты тоже за деньги дружишь и любишь?