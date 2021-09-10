На Алтае сельчанин поругался с сожительницей и устроил в её доме пожар

В Первомайском районе мужчина устроил пожар в доме своей сожительницы. 66-летняя женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры поджёг диван и покинул жилище. В результате возгорания пострадала не только мебель, но и другое имущество собственницы", – рассказали в полиции.

Ущерб составил 620 тысяч рублей. 57-летнего подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога".

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге 14-летнего подростка сверстниками в Горняке. Мальчик в шутку облил приятеля бензином, а потом поднёс горящую зажигалку.