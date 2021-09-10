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Глава Горного Алтая пообещал наладить сотовую связь вдоль Чуйского тракта

, ИА "Амител"
Олег Хорохордин уверен, что это удастся осуществить в 2022 году
Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

В Республике Алтай планируют обеспечить сотовую связь на всей протяжённости Чуйского тракта. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин.

По его словам, власти сделают это уже в следующем году – к 100-летию со дня открытия дороги.  Как подчеркнул Хорохордин, существуют новые технологии по недорогим вышкам. В реализации проекта поможет Минцифры России.

Кроме того, в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" до конца года планируется обеспечить сотовой связью ещё 22 села.

"Программа охватывает населённые пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, таких сёл в нашем регионе насчитывается 89. В рамках данной программы до конца текущего года сотовой связью будут обеспечены ещё 22 села, – цитирует Хорохордина сайт правительства Республики Алтай. – В остальных планируется замерить качество сигнала сотовой связи. Те сёла, где оно окажется неудовлетворительным, будут включены в реализацию программы, она действует до 2023 года".

Ранее исполняющий обязанности министра цифрового развития Республики Алтай Николай Степанов сообщил, что покрытие мобильной связью Чуйского тракта потребует около 425 млн рублей.

По словам Степанова, из-за отсутствия сигнала на некоторых участках трассы автомобилисты не могут вовремя сообщить об экстренных ситуациях, что делает дорогу небезопасной.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.09.2021 10:55
- гость -

В регионе 1 дорога.
Шел 2021 год.
Связи нет.
Обещают.
Ага, прорыв по-моему..

10.09.2021 11:30
Виталий

обещать не мешки ворочать )))

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