Районного ветврача в Алтайском крае обвиняют в крупной взятке и подлоге

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении главного ветеринарного врача КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Троицкому району".

Специалисту предъявили обвинение в получении крупной взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"По данным следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемая получила взятку в размере более 300 тысяч рублей путём перечисления на подконтрольный банковский счёт от предпринимателей, занимающихся скупкой и реализацией мясной продукции", – сказано в сообщении.

Деньги предназначались за оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы.

Правоохранители выяснили, что за это время обвиняемая выдала 139 подложных сертификатов на 130 тонн мяса.

Женщина признала свою вину. На её имущество стоимостью 1,6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направили в суд.