Лжебанкир похитил у жителя Барнаула 400 тысяч рублей

Житель Барнаула повёлся на уловку мошенника и остался без солидной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

49-летний горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы обхитрить аферистов, "представитель банка" предложил перевести деньги на безопасный счёт.

"Потерпевший, по настойчивой рекомендации лжебанкира, снял всю имеющуюся сумму – более 400 тысяч рублей. Денежные средства он перевёл в двух банкоматах на несколько счетов, продиктованных неизвестным абонентом", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".