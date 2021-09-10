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Лжебанкир похитил у жителя Барнаула 400 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Полицейские завели уголовное дело
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Барнаула повёлся на уловку мошенника и остался без солидной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

49-летний горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы обхитрить аферистов, "представитель банка" предложил перевести деньги на безопасный счёт.

"Потерпевший, по настойчивой рекомендации лжебанкира, снял всю имеющуюся сумму – более 400 тысяч рублей. Денежные средства он перевёл в двух банкоматах на несколько счетов, продиктованных неизвестным абонентом", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.09.2021 11:01
- гость -

Лошара

10.09.2021 11:15
Бапппка

А я храню деньги в банке... стеклянной... Банкиры и лжебанкиры вообще не достают!

10.09.2021 11:17
гость

Ну почему же лже - вполне себе звонят по утекшим данным. Например не звонят тем у кого остатков на счетах нет, ну не звонят таким. А тем у кого есть - звонят. Совпадение? Не думаю!

10.09.2021 11:21
гость

Если б жулики грабили банк, то банк , чтобы не разориться жуликов бы поймал. А тут пенсионеры и клиенты, они жуликов не поймают, а бенефициары банки, все равно деньги в банках окажутся. Клиентов не жалко!

10.09.2021 11:35
ПенсионЭрка

Мужу в сбере поменяли карточку. Срок истёк старой. А он сотовый практически не включает, только когда кто-то из нас выходит из дома, в сумке у него валяется. И мы оформили на мой номер сотового. И вот вчера, скажем, карточку получили, а сегодня уже звонят на мой сотик, называют по имени-отчеству: вы никаких операций с картой не производили? Совпадение? Лжебанкиры?
Ну трубу отключила, а потом подумала: надо было сказать, типа, парниша, ты пролетел, у меня и карты нету!

10.09.2021 11:36
- гость -

ЗАО "Тюрьма-банк" - займы без процентов и возврата

10.09.2021 12:17
- гость -

Да звонят по данным , утечка явно со сберки.
Называют и имя, и дату рождения и паспорт....

10.09.2021 12:19
- гость -

Чем отличаются лжебанкиры от банкиров на Руси ???

10.09.2021 12:36
- гость -

Все такие разводы можно прекратить быстро.
Достаточно запретить анонимные банковские переводы.
У каждого счета получателя должны быть фамилия, имя и отчество.
Честным людям это не помешает.

10.09.2021 12:40
- гость -

Раньше была банковская помойка КИВИ, сейчас мошенники ЮМАНИ часто используют.
Удобный инструмент для мошенников.
Вот эти инструменты и придушить надо в первую очередь.

10.09.2021 12:42
гость

снял всю имеющуюся сумму – более 400 тысяч рублей

Раньше он ее бы дома хранил. а сейчас на карточке удобно, перевел, куда надо

10.09.2021 12:43
гость

снял всю имеющуюся сумму – более 400 тысяч рублей

Не все такие суммы могут снять

10.09.2021 12:43
гость

Не все такие суммы могут снять

Прям как знали, что может. Может без сотрудников банка не обошлось?

10.09.2021 12:50
- гость -

Звонил один и тот же голос, то на резервный счет в банке перевод сделать предлагал, то аккаунт госуслуг увести. Но полицию запись голоса не заинтересовала почему то.

10.09.2021 14:34
- гость -

Вот только что позвонил тип, представился, что из Сбера - 11 минут назад пытались на ваш счёт оформить кредит. Номер московский. Послал его.

10.09.2021 14:57
- гость -

Ну сколько лет вся эта бадья длится. воть хоть бы раз кто позвонил((
А все потому что у меня денег нет на карте

10.09.2021 15:05
- гость -


10.09.2021 14:34
- гость -
...Номер московский...

На номера вообще смотреть не надо.
Они могут подставить хоть номер вашей мамы, хоть Папы Римского, и у вас в телефоне отобразится что звонит мама или Папа.
Часто мошенники подставляют номера местной полиции или прокуратуры.
Гуглим "SIP-телефония с подменой номера".

10.09.2021 15:24
- гость -

10.09.2021 14:57
- гость -
ну почему же? мне на неделе звонили с предупреждением, что с моего "счета пытаются списать 14000 руб. Вы совершали операцию?" Я строго так говорю: "Да, я. И требую вернуть эти деньги на карту!"
p.s. На карте было ровно 36 рублей. Больше 100 руб на Сбере не держу.

10.09.2021 15:30
- гость -

ну почему же? мне на неделе звонили

банк зеленый?
подожду тогда

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