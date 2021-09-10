Лжебанкир похитил у жителя Барнаула 400 тысяч рублей

Житель Барнаула повёлся на уловку мошенника и остался без солидной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
49-летний горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы обхитрить аферистов, "представитель банка" предложил перевести деньги на безопасный счёт.
"Потерпевший, по настойчивой рекомендации лжебанкира, снял всю имеющуюся сумму – более 400 тысяч рублей. Денежные средства он перевёл в двух банкоматах на несколько счетов, продиктованных неизвестным абонентом", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".
Комментарии
Лошара
А я храню деньги в банке... стеклянной... Банкиры и лжебанкиры вообще не достают!
Ну почему же лже - вполне себе звонят по утекшим данным. Например не звонят тем у кого остатков на счетах нет, ну не звонят таким. А тем у кого есть - звонят. Совпадение? Не думаю!
Если б жулики грабили банк, то банк , чтобы не разориться жуликов бы поймал. А тут пенсионеры и клиенты, они жуликов не поймают, а бенефициары банки, все равно деньги в банках окажутся. Клиентов не жалко!
Мужу в сбере поменяли карточку. Срок истёк старой. А он сотовый практически не включает, только когда кто-то из нас выходит из дома, в сумке у него валяется. И мы оформили на мой номер сотового. И вот вчера, скажем, карточку получили, а сегодня уже звонят на мой сотик, называют по имени-отчеству: вы никаких операций с картой не производили? Совпадение? Лжебанкиры?
Ну трубу отключила, а потом подумала: надо было сказать, типа, парниша, ты пролетел, у меня и карты нету!
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Да звонят по данным , утечка явно со сберки.
Называют и имя, и дату рождения и паспорт....
Чем отличаются лжебанкиры от банкиров на Руси ???
Все такие разводы можно прекратить быстро.
Достаточно запретить анонимные банковские переводы.
У каждого счета получателя должны быть фамилия, имя и отчество.
Честным людям это не помешает.
Раньше была банковская помойка КИВИ, сейчас мошенники ЮМАНИ часто используют.
Удобный инструмент для мошенников.
Вот эти инструменты и придушить надо в первую очередь.
снял всю имеющуюся сумму – более 400 тысяч рублей
Раньше он ее бы дома хранил. а сейчас на карточке удобно, перевел, куда надо
снял всю имеющуюся сумму – более 400 тысяч рублей
Не все такие суммы могут снять
Не все такие суммы могут снять
Прям как знали, что может. Может без сотрудников банка не обошлось?
Звонил один и тот же голос, то на резервный счет в банке перевод сделать предлагал, то аккаунт госуслуг увести. Но полицию запись голоса не заинтересовала почему то.
Вот только что позвонил тип, представился, что из Сбера - 11 минут назад пытались на ваш счёт оформить кредит. Номер московский. Послал его.
Ну сколько лет вся эта бадья длится. воть хоть бы раз кто позвонил((
А все потому что у меня денег нет на карте
10.09.2021 14:34
- гость -
...Номер московский...
На номера вообще смотреть не надо.
Они могут подставить хоть номер вашей мамы, хоть Папы Римского, и у вас в телефоне отобразится что звонит мама или Папа.
Часто мошенники подставляют номера местной полиции или прокуратуры.
Гуглим "SIP-телефония с подменой номера".
10.09.2021 14:57
- гость -
ну почему же? мне на неделе звонили с предупреждением, что с моего "счета пытаются списать 14000 руб. Вы совершали операцию?" Я строго так говорю: "Да, я. И требую вернуть эти деньги на карту!"
p.s. На карте было ровно 36 рублей. Больше 100 руб на Сбере не держу.
ну почему же? мне на неделе звонили
банк зеленый?
подожду тогда