В России предложили отказаться от субсидий на внутренние перелёты и ж/д билеты

В транспортной комиссии Госсовета предложили реформировать действующий механизм субсидирования проезда на самолётах и железнодорожном транспорте, которая сейчас распространяется на все категории граждан. Госкомиссия попросила Минтранс сохранить субсидии из бюджета, но только для социально незащищённых слоёв населения, пишет газета "Известия".

Сейчас для всех категорий граждан на авиа- и ж/д транспорте действуют две программы субсидирования. В частности, дотируются межрегиональные перелёты в рамках постановления правительства. В 2021 году из федерального бюджета выделено 7,72 млрд рублей на субсидирование 266 маршрутов, ещё около 6,7 млрд – из региональных бюджетов.

На железнодорожном транспорте тарифы в плацкартных и общих вагонах регулирует ФАС, и для всех граждан билеты стоят ниже экономического уровня. Недостающую часть компенсирует правительство.

Госкомиссия предложила внести поправки, согласно которым субсидию на проезд будут получать лишь люди из социально незащищённых слоёв населения. Остальным же придётся оплачивать из своего кармана полную стоимость билета.