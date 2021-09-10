В России предложили отказаться от субсидий на внутренние перелёты и ж/д билеты

В транспортной комиссии Госсовета предложили реформировать действующий механизм субсидирования проезда на самолётах и железнодорожном транспорте, которая сейчас распространяется на все категории граждан. Госкомиссия попросила Минтранс сохранить субсидии из бюджета, но только для социально незащищённых слоёв населения, пишет газета "Известия".
Сейчас для всех категорий граждан на авиа- и ж/д транспорте действуют две программы субсидирования. В частности, дотируются межрегиональные перелёты в рамках постановления правительства. В 2021 году из федерального бюджета выделено 7,72 млрд рублей на субсидирование 266 маршрутов, ещё около 6,7 млрд – из региональных бюджетов.
На железнодорожном транспорте тарифы в плацкартных и общих вагонах регулирует ФАС, и для всех граждан билеты стоят ниже экономического уровня. Недостающую часть компенсирует правительство.
Госкомиссия предложила внести поправки, согласно которым субсидию на проезд будут получать лишь люди из социально незащищённых слоёв населения. Остальным же придётся оплачивать из своего кармана полную стоимость билета.
Комментарии
Люди из социально незащищённых слоёв населения на самолетах не летают
жд билеты итак стоят непомерно высоко. лучше б проверили, из чего стоимость такая складывается. за последние 4 года цены в два раза почти поднялись.
вопрос - почему вообще существуют люди из социально незащищенных слоев?
что это за слой? кто его специально выдумал? кто туда вогнал народ, что бы далее выдавать подачки.
Данная статья стыдливо умалчивает мотивы или основания подобного предложения. Просто кто-то где-то брякнул в коридоре, а газета Известия дальше погнала в массы.
За два года цена в плацкарте выросла в 2(!) раза, а инфляция официальная за 3 года 15%.
Наши люди в плацкартах не ездют.
плацкартах не ездют.
есть такие категории пенсионеров что могут себе позволить и личный самолет.. ну вы поняли
Всё равно из Барнаула в Москву субсидированным рейсом не слетать...