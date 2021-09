Диетолог назвала полезный напиток для понижения давления

Американский диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала напиток для завтрака, который поможет понизить давление. Слова эксперта приводит издание Eat This, Not That!

Как отметила эксперт, исследования показали, что регулярное употребление травяного чая каркаде с утра помогает снизить уровень кровяного давления у людей, страдающих от предгипертонического состояния и гипертонией первой степени.

"Одно из исследований показало, что у испытуемых, выпивающих три чашки чая каркаде в день, наблюдалось такое же снижение уровня давления, как и при приёме некоторых стандартных лекарств", – отметила специалист.

Харрис-Пинкус отметила, что напиток можно сделать ещё вкуснее и полезнее, если добавить в него свежевыжатый гранатовый сок. Эксперт подчеркнула, что он содержит в себе антиоксиданты-полифенолы, в тёмно-красных гранатовых косточках есть антоцианы, а в кожуре и белой мякоти вокруг косточек – эллагитаннины.