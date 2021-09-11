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Диетолог назвала полезный напиток для понижения давления

, ИА "Амител"
Полезный напиток можно сделать ещё более полезным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Американский диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала напиток для завтрака, который поможет понизить давление. Слова эксперта приводит издание Eat This, Not That!

Как отметила эксперт, исследования показали, что регулярное употребление травяного чая каркаде с утра помогает снизить уровень кровяного давления у людей, страдающих от предгипертонического состояния и гипертонией первой степени.

"Одно из исследований показало, что у испытуемых, выпивающих три чашки чая каркаде в день, наблюдалось такое же снижение уровня давления, как и при приёме некоторых стандартных лекарств", – отметила специалист.

Харрис-Пинкус отметила, что напиток можно сделать ещё вкуснее и полезнее, если добавить в него свежевыжатый гранатовый сок. Эксперт подчеркнула, что он содержит в себе антиоксиданты-полифенолы, в тёмно-красных гранатовых косточках есть антоцианы, а в кожуре и белой мякоти вокруг косточек – эллагитаннины.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.09.2021 07:20
- гость -

Для желудка хочешь проблем,пей каркаде.

11.09.2021 08:41
Дубак Исыро

Пей каркаде и не каркай

11.09.2021 12:35
- гость -

У меня ухудшилось самочувствие с каркаде. Больше не пью.

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