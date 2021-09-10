ЕР и правительство будут вместе заниматься инфраструктурными проектами в регионах

Развитие инфраструктуры даёт толчок развитию страны, обеспечивая людей больницами, школами, дорогами, общественными пространствами. Эти вопросы оказались наиболее популярными среди предложений, поступивших в народную программу "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщает сайт ER.ru.

"По инициативе депутатов "Единой России" предложение о поддержке инфраструктурных проектов вошло в послание президента. Глава государства одобрил принципиально новый инструмент развития регионов – они смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет", – отметил Андрей Турчак.

Ряд регионов уже начали получать средства на инфраструктурные проекты. Среди них – Нижегородская, Мурманская, Московская области.

"Предусмотрены дополнительные инструменты развития регионов. В их числе реструктуризация бюджетных и замещение коммерческих кредитов бюджетными. На съезде партии президент объявил о продлении программы инфраструктурных кредитов до 2026 года с увеличением финансирования по мере поступления заявок. Это обязательство мы зафиксировали в народной программе. И, безусловно, уже в новом составе Госдумы обеспечим его законодательную реализацию", – отметил Андрей Турчак.

Не менее важная программа – капремонт школ. Секретарь Генсовета партии напомнил, что "Единая Россия" уже подключила к её подготовке родительское сообщество и за каждой школой закреплены ответственные депутаты.

"Ещё один из наших приоритетов – это строительство 1300 новых школ до конца 2024 года, в которых будет учиться свыше миллиона школьников. Это поручение дано президентом в ходе послания. В рамках нашего партийного проекта "Новая школа" завершаем сбор заявок по регионам. "Единая Россия" обеспечит средства для регионов на строительство и капремонт школ в полном объёме", – отметил первый вице-спикер Совфеда.

Для полноценной реализации программы капремонта школ необходимо утвердить перечень критериев качества, уверена сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Он будет единым и обязательным для всех школ и включит и оборудование, и мебель, и программное обеспечение учебного заведения.

"Директор школы не всегда сможет оценить реальные потребности. Поэтому нужна разумная стандартизация. И на уровне планирования и приёмки капремонта должна проходить сверка этих критериев. Школа в каждой территории будет понимать, что это необходимое требование для всех", – подчеркнула она.

Способствовать развитию творческого подхода к обновлению учебных заведений будет конкурс лучших реализованных проектов, считает Елена Шмелева. Их можно отбирать ежегодно и поощрять команды школ-победителей дополнительным финансированием на развитие образовательной среды.

"Конечно, можно просто закупить мебель, покрасить стены, а можно применить какие-то дизайнерские решения, для того чтобы среда была комфортной, чтобы там было можно заниматься и в рамках дополнительного образования, и после школы. Обновление материально-технической базы и эти параметры создания среды будут учитываться вместе", – заключила Елена Шмелева.

Проекты ремонта и строительства школ собраны в одну программу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания комиссии. Это один из ключевых вопросов, которыми правительство и депутаты "Единой России" занимаются по поручению президента.

"Где-то важнее – быстрее строить, где-то важнее – ремонтировать. Мы определили стандарты, по каким мы будем ремонтировать и строить. Определили объём денег, необходимых для этой работы", – сказал зампред правительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что большую роль в законодательном обеспечении программ строительства и капремонта школ сыграли депутаты "Единой России".

"Мы надеемся, что и дальше будем контролировать все задуманные проекты с точки зрения хода их реализации", – резюмировал он.

Напомним, "Единая Россия" обратились к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить её необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня. На съезде "Единой России" 19 июня президент объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении её финансирования.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент также поручил на съезде партии. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе. Ранее "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ – от проекта до приёмки – в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.