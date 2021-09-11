Врач назвала продукты, которые повышают риск развития рака

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова назвала продукты, которые могут привести к развитию раковых опухолей. По её словам, людям стоит отказаться от свинины, говядины, бедра и голени курицы – так называемого красного мяса.

"Красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трёх раз в неделю", – заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

Хачирова отметила, чтобы мясо приносило пользу, его нужно правильно готовить. Для этого стоит применять диетические методы приготовления – варку, тушение и гриль. Эксперт подчеркнула, что главное – не допускать образования корочки.

Также эксперт отметила, что жареное на мангале мясо будет гораздо полезнее, чем приготовленное на сковородке с маслом. Однако нередко для таких блюд используется маринад с майонезом, что сводит на нет пользу от диетического способа приготовления.