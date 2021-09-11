Врач назвала продукты, которые повышают риск развития рака

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова назвала продукты, которые могут привести к развитию раковых опухолей. По её словам, людям стоит отказаться от свинины, говядины, бедра и голени курицы – так называемого красного мяса.
"Красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трёх раз в неделю", – заявила эксперт в эфире радио Sputnik.
Хачирова отметила, чтобы мясо приносило пользу, его нужно правильно готовить. Для этого стоит применять диетические методы приготовления – варку, тушение и гриль. Эксперт подчеркнула, что главное – не допускать образования корочки.
Также эксперт отметила, что жареное на мангале мясо будет гораздо полезнее, чем приготовленное на сковородке с маслом. Однако нередко для таких блюд используется маринад с майонезом, что сводит на нет пользу от диетического способа приготовления.
Комментарии
А мы не знали и каждый день по 3 раза ели красное мясо с корочкой
Горцы на Кавказе до 100 лет на красном мясе живут.
Долго живу, много научали и предупреждали. Как только что либо становилось дефеzитом. Помню была "белая смерть" - соль, потом " сладкая смерть" - сахар, потом "желтая смерть" - сливочное масло, потом " смерть обманного блаженства" - сало .Теперь вот " красная смерть" ...Ничего не меняется - российский бизнес нарастил экспорт мяса!
Долго живу, много научали и предупреждали. Как только что либо становилось дефеzитом. Помню была "белая смерть" - соль, потом " сладкая смерть" - сахар, потом "желтая смерть" - сливочное масло, потом " смерть обманного блаженства" - сало .Теперь вот " красная смерть" ...Ничего не меняется - российский бизнес нарастил экспорт мяса!
Эко тебя прёт Петя, с мяса то.
11.09.2021 16:30
- гость
Вы опять ерничаете?
А где я писал о том, что мясо надо кушать?
Я просто рад за наш российский бизнес, что "спасает" нас от рисков!