В Барнауле открыли реверсивное движение по мосту через Пивоварку

Работы по ремонту деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на улице Матросова стартовали в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке организовано реверсивное движение транспорта, в связи с чем неизбежно возникновение заторовых ситуаций по улице Матросова", – уточнили в городской администрации.

Работы, согласно контракту, требуется завершить к 30 октября, однако подрядчик планирует закончить ремонт уже к концу сентября.

Ранее стало известно, что четыре моста через реку Пивоварку в Барнауле собираются отремонтировать за 8,4 миллиона рублей. Речь идёт о мостовых переходах через реку на улицах Автотранспортная, Водопроводная, Кутузова и Матросова.

Напомним, 21 дорожный объект общей протяжённостью 20,66 километра отремонтируют в Барнауле в 2021 году. Работы пройдут в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а потратят на них 907,21 млн рублей.