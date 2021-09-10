В Барнауле открыли реверсивное движение по мосту через Пивоварку

Работы по ремонту деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на улице Матросова стартовали в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке организовано реверсивное движение транспорта, в связи с чем неизбежно возникновение заторовых ситуаций по улице Матросова", – уточнили в городской администрации.
Работы, согласно контракту, требуется завершить к 30 октября, однако подрядчик планирует закончить ремонт уже к концу сентября.
Ранее стало известно, что четыре моста через реку Пивоварку в Барнауле собираются отремонтировать за 8,4 миллиона рублей. Речь идёт о мостовых переходах через реку на улицах Автотранспортная, Водопроводная, Кутузова и Матросова.
Напомним, 21 дорожный объект общей протяжённостью 20,66 километра отремонтируют в Барнауле в 2021 году. Работы пройдут в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а потратят на них 907,21 млн рублей.
Комментарии
Это прям вовремя. Летом, пока машин поменьше было, сделать мост было нельзя. Теперь там лютый трэш....
Какой то план закрыть все мосты в городе одновременно, как начали со старого моста в алтайку, так тока закрывают, Ядринцева еще перекопали на несколько месяцев, нельзя не одновременно все делать?
Полтора месяца!!!!! Там два человека будут ремонт выполнять и по два часа в день????
Разгоните вы этих лентяев!
Китайцы новый мост за 48 часов сделали. Накатали асфальт и разметку нанесли, а тут швы ремонтировать полтора месяца!
10.09.2021 12:16
- гость -
Полтора месяца!!!!!
Ну а что вы хотели. Ширина реки под мостом 2 метра. Это не мало.
Как раз 2 месяца ремонтировать.
Мост на матросова только года три как сдали, а швы конечно надо заделывать полтора месяца.
Этот мост года 3 назад капитально делали! Какой срок гарантии на работы?
И уже ремонт на полтора месяца?
Там калеки что ли работать будут?
Кто логистикой занимается? Что за тормоз?
Должны укомплектованые бригады круглосуточно работать!
Так, не все деньги попилили походу, решили дораспилить пока выборы не прошли? Он еще как минимум два года по гарантии должен был служить, в том числе и так называемые деформационные швы - которые на второй год после сдачи моста уже начали ремонтировать. Где контроль то за сдачей объектов?
как раз первые заморозки на подходе! без прогрева бетон, залитый в такую погоду, как раз следующей весной раскрошится. если повезет, то даже до осени доживет