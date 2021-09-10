Шесть пешеходов погибли в ДТП в Алтайском крае с начала сентября

С начала сентября в Алтайском крае зафиксировали 27 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В таких авариях шесть человек погибли, а травмы различной степени тяжести получили 25 человек, из них шестеро несовершеннолетних.

В связи с этим в региональной Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

"Только взаимное уважение друг к другу, строгое и безукоризненное соблюдение правил должны стать нравственной нормой нашего поведения на дороге, – уточнили в ведомстве. – Только таким путём мы сможем переломить тревожную ситуацию, сложившуюся в регионе, и добиться снижения аварийности, соответственно, сберечь жизнь и здоровье людей".

Пешеходам следует переходить проезжую часть, только убедившись в отсутствии опасности. Водителям рекомендуют быть особенно бдительными на подходах к пешеходным переходам и рядом с остановками общественного транспорта.

Ранее Центральный районный суд Барнаула заключил под стражу водителя КамАЗа, который насмерть сбил трёх женщин на Змеиногорском тракте. Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.