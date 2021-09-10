Шесть пешеходов погибли в ДТП в Алтайском крае с начала сентября

С начала сентября в Алтайском крае зафиксировали 27 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В таких авариях шесть человек погибли, а травмы различной степени тяжести получили 25 человек, из них шестеро несовершеннолетних.
В связи с этим в региональной Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
"Только взаимное уважение друг к другу, строгое и безукоризненное соблюдение правил должны стать нравственной нормой нашего поведения на дороге, – уточнили в ведомстве. – Только таким путём мы сможем переломить тревожную ситуацию, сложившуюся в регионе, и добиться снижения аварийности, соответственно, сберечь жизнь и здоровье людей".
Пешеходам следует переходить проезжую часть, только убедившись в отсутствии опасности. Водителям рекомендуют быть особенно бдительными на подходах к пешеходным переходам и рядом с остановками общественного транспорта.
Ранее Центральный районный суд Барнаула заключил под стражу водителя КамАЗа, который насмерть сбил трёх женщин на Змеиногорском тракте. Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Комментарии
Нет, не только таким путем можно переломить тревожную ситуацию. Таким путем вообще ничего невозможно переломить. Это просто болтовня безответственных чиновников за которую они должны нести уголовную ответственность.
Можно. Если все водители перед всеми пешеходными переходами будут притормаживать, а пешеходы по сторонам смотреть.
И пока у людей мозги не появятся, не помогут ни даже подземные, ни наземные переходы. Вообще ничего. Лишь только мозги.
Пешеходам никто не объясняет ПДД. Сказали, что у них "преимущество", вот они и идут не глядя по сторонам на переход. - У меня же преимущество! Меня же долны пропустить! Каждый день с такой ситуацией сталкиваюсь...
Задолбали оленеводы на кредитных бибиках! Реально страшно переходить по нерегулируемым пешеходным переходам...
10.09.2021 14:24
- гость -
+ много
Тоже таких куриц наблюдаю ежедневно, вываливаются на дорогу вообще не глядя, из-за куста, стоящей машины, упершись рогом в телефон. И им вообще пофигу как и кто оттормаживаться будет. У у меня машина например больше 2 тонн весит, ее даже со скорости 30 км/ч мгновенно не остановишь. Понятно что водилу в любом случае сделают крайним, но вы то, безмозглые мешки с костями, тупо сдохнете и не будет никакой перезагрузки как в компьютерной игре, все потухнет, навсегда.
За переход по пешеходному переходу с телефоном а ухе надо штрафовать..Ничего не видят и не слышат, обсуждая с подругой тряпки.
10.09.2021 14:53
- гость -
За переход по пешеходному переходу с телефоном а ухе надо штрафовать..Ничего не видят и не слышат, обсуждая с подругой тряпки.
а за рулем в телефоне не сидят??? не играют в игры и не говорят в трубку???
взаимные претензии по перекладыванию вины друг на друга - это тупик.
Если народ не соблюдает пдд, то служба гибдд должна побуждать его к этому,
а не просто зряплату получать.
10.09.2021 13:35
- гость -
Это идеальный математический мир, когда все и когда всегда. В реальности такой подход, как видишь, ведёт к "тревожным ситуациям". По этому в реальности нужны дополнительные меры чтобы хотя бы немного приблизиться к состоянию "все" и "всегда".
10.09.2021 14:24
- гость -
Ну так водители экзамены сдают, а пешеходы нет.
Пешеходам в школе ОБЖ преподают.
За рулём, если по тел болтаешь, тебя оштрафуют. А пешеходов, с телефоном переходящих дорогу - нет. Несправедливо это. Надо закон принять и штрафовать тоже.
ОБЖ это не ПДД. Надо пешеходов заставить экзамены по ПДД сдавать. Меньше жертв будет.
всё это благодаря не обоснованной агрессии и не малограмотности автолюбителей!
15:54
ну давай попробуй обяжи, а мы посмотрим как у тебя это получится )))
а ГИБДД со своей стороны не желает начать контролировать соблюдение ПДД со стороны пешехода?
ну давай попробуй обяжи, а мы посмотрим как у тебя это получится )))
Культура водителя начинается с культуры пешехода, а ты, Виталик, кажется к....м, как пешеход - ну не получится из тебя культурный и вежливый водитель.
10.09.2021 17:20
- гость -
речь не о культуре
речь о том что водиль на транспортном средстве несет потенциальную угрозу пешику
а пешик задавить водятла не может....
почуйте разницу