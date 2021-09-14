В 2019 году amic.ru сделал Барнаулу подарок на день рождения – аудиогид, который назывался "Город, слушай!". В 2020-м мы выпустили второй сезон. А в 2021-м подумали, может, нашему любимому городу есть что сказать? Может, нам нужно его послушать?

Перед вами три карты Барнаула – то, как он выглядел в XIX и XX веках и каким он стал в XXI. Не претендуем на роль картографов и историков: изображения, конечно же, схематические. На всех трёх картах отмечены одни те же парки, улицы, здания. Когда-то они были заросшим лугом (как улица Малахова в XIX веке), футбольным полем (как площадь Демидова в начале века XX) или тюрьмой (как два века назад место, где сейчас находится филармония).

Мы постарались заглянуть в прошлое любимых мест Барнаула и подслушать их. Нажимайте на название здания, улицы или площади и тоже сможете услышать их! Рекомендуем читать и слушать материал с десктопной версии сайта.

Век XIX

Вместо Малахова и Потока ещё растёт лес, вместо парка "Изумрудный" – кладбище. Аптека Крюгера соответствует названию – там разливают снадобья, на речной причал пристают пароходы купчихи Мельниковой, там, где сейчас площадь Свободы, слышится колокольный звон Петропавловского собора. В том месте, где сейчас находится филармония, тоже звенят. Кандалами. Там тюрьма. На Демидовской площади стоит училище горных инженеров. А на территории Сереброплавильного завода считают прибыль.

Век XX

Слышите? Это радио, которое вещает из здания аптеки Крюгера. В парке "Изумрудный" никого не хоронят, здесь веселятся дети и взрослые. Сереброплавильный завод превратился в спичечную фабрику. На месте тюрьмы появился Народный дом, здесь ставят спектакли. Старый город сильно горит в пожаре 1917 года. На площади Свободы чеканят шаг солдаты – они отправляются на фронт Первой мировой. На Демидовской играют в футбол. Поток активно застраивается. Старый базар зовёт за джинсами.

Век XXI

Аптеку Крюгера пытаются восстановить. В парке "Изумрудный" пилят деревья и укладывают велодорожки. На развалинах Сереброплавильного завода обитают бомжи. В ста метрах от них – филармония. На Речном зовут покататься по Оби. На Старом базаре всё ещё торгуют. На площади Свободы – митинги и пикеты. По Демидовской площади ходят трамваи. Поток стоит в вечерних пробках.