Безопасность в сети: как выбрать надёжный VPN-сервис

Качество и скорость подключения компьютерной техники к интернету зависит от надёжности выбранной виртуальной сети. VPN обеспечивает пользователям цифровую безопасность, защищая от попыток проникновения в локальные сети третьих лиц, вредоносного ПО или хакерских атак. Выбрать подходящий сервис поможет рейтинг действующих частных сетей, в котором представлены лучшие VPN .

Критерии оценки

Прежде чем определиться с выбором виртуального сервиса, необходимо тщательно проверить каждый из предлагаемых вариантов. Специалисты рекомендуют оценивать сервисы по таким характеристикам, как:

количество серверов;

географическое месторасположение серверов;

скорость подключения VPN-сервисов;

качество и уровень шифрования;

наличие браузерных расширений.

доступность заблокированных веб-ресурсов;

соответствие тарифов качеству предоставляемых услуг.

Однако если вы воспользуетесь рейтингом VPNScanner, необходимость в долгом поиске и тщательной оценке сервиса отпадает. Команда портала уже проанализировала работу свыше 50 провайдеров и выбрала наиболее надёжные. Ознакомиться с рейтингом можно абсолютно бесплатно.