В Заринске мужчина разобрал чужую печь, чтобы утащить из неё весь металл

Жительница Заринска 1982 года рождения обратилась в полицию и сообщила о краже. Подробности происшествия рассказали в региональном МВД.

По словам горожанки, неизвестный разбил окно в её дачном домике, проник внутрь и полностью разобрал печь. Из всего имущества пропали только металлические детали печи.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель города Заринска. Он признался в том, что совершил своё трудоёмкое преступление из-за того, что хотел немного заработать.

В настоящий момент сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".