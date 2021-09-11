20 лет трагедии 9/11. Фото крупнейшей террористической атаки в истории

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Серия террористических актов, признанных крупнейшими по количеству жертв, произошла 20 лет назад в США – 11 сентября 2001 года.

Утром того дня четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Два из них были направлены на башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен на здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов. В итоге воздушное судно упало в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Помимо 19 боевиков, в результате этих террористических атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.