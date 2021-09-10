Продумать и согласовать. Почему договор купли-продажи акций лучше заключать с юристом

Договор купли-продажи акций (SPA) – это юридический документ, определяющий условия передачи акций от продавца к покупателю по указанной цене. Такие соглашения заключаются при проведении сделки по слиянию и поглощению компаний (M&A). Обычно при заключении сделки M&A за рубежом акции целевого предприятия передаются за наличные. Однако существует также возможность оплачивать акции в натуральной форме.
Роль юриста
В сделках M&A юристы несут две основные обязанности:
- проведение юридической экспертизы сделок M&A;
- сопровождение в составлении договора купли-продажи акций.
Экспертиза включает в себя всесторонний анализ как внешних, так и внутренних юридических отношений компании. Подробно анализируются все важные контакты, такие как соглашения с поставщиками и клиентами, трудовые договоры, незавершённые судебные разбирательства и споры. Этот анализ – важный шаг, предшествующий составлению договора купли-продажи акций.
Большинство проблем, обнаруженных в ходе юридической проверки, можно смягчить или компенсировать посредством SPA. Однако они должны быть раскрыты в ходе комплексной проверки компании перед заключением договора купли-продажи акций и надлежащим образом рассмотрены в соглашении SPA. Больше информации по ссылке.
Структура договора
Содержание SPA зависит от сложности сделки. Тем не менее есть определённые основные правила составления договора SPA:
- описание сторон и сделки;
- определение объекта продажи сделки;
- описание ценовых составляющих и способа оплаты;
- действия, необходимые до передачи прав собственности;
- гарантии, возмещения и обязательства;
- условия ответственности продавца;
- дополнительные обязательства сторон, например, отказ от конкуренции, конфиденциальность.
Список условий
Профильный специалист, который проводит оценку частных сделок M&A, обычно акцентирует внимание сторон на том, что продуманный и согласованный перечень требований к договору купли-продажи акций:
- способствует тому, что контрагенты могут чётко определить основные проблемы до того, как включить их в объёмный юридический документ;
- снижает возможность более поздних споров;
- обычно содержит ограничения о неразглашении, другие ограничения касательно условий;
- может снизить расходы на юридические услуги, поскольку пересмотр списка условий намного проще и быстрее, чем пересмотр соглашения в целом.
Условия проведения сделок M&A в разных странах и, более того, в различных отраслях являются предметом более длительных переговоров между участниками сделки. Больше информации по правилам составления договоров SPA в сделках M&A вы можете найти на сайте.
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