Продумать и согласовать. Почему договор купли-продажи акций лучше заключать с юристом

Договор купли-продажи акций (SPA) – это юридический документ, определяющий условия передачи акций от продавца к покупателю по указанной цене. Такие соглашения заключаются при проведении сделки по слиянию и поглощению компаний (M&A). Обычно при заключении сделки M&A за рубежом акции целевого предприятия передаются за наличные. Однако существует также возможность оплачивать акции в натуральной форме.

Роль юриста

В сделках M&A юристы несут две основные обязанности:

проведение юридической экспертизы сделок M&A;

сопровождение в составлении договора купли-продажи акций.

Экспертиза включает в себя всесторонний анализ как внешних, так и внутренних юридических отношений компании. Подробно анализируются все важные контакты, такие как соглашения с поставщиками и клиентами, трудовые договоры, незавершённые судебные разбирательства и споры. Этот анализ – важный шаг, предшествующий составлению договора купли-продажи акций.

Большинство проблем, обнаруженных в ходе юридической проверки, можно смягчить или компенсировать посредством SPA. Однако они должны быть раскрыты в ходе комплексной проверки компании перед заключением договора купли-продажи акций и надлежащим образом рассмотрены в соглашении SPA. Больше информации по ссылке .

Структура договора

Содержание SPA зависит от сложности сделки. Тем не менее есть определённые основные правила составления договора SPA:

описание сторон и сделки;

определение объекта продажи сделки;

описание ценовых составляющих и способа оплаты;

действия, необходимые до передачи прав собственности;

гарантии, возмещения и обязательства;

условия ответственности продавца;

дополнительные обязательства сторон, например, отказ от конкуренции, конфиденциальность.

Список условий

Профильный специалист, который проводит оценку частных сделок M&A, обычно акцентирует внимание сторон на том, что продуманный и согласованный перечень требований к договору купли-продажи акций:

способствует тому, что контрагенты могут чётко определить основные проблемы до того, как включить их в объёмный юридический документ;

снижает возможность более поздних споров;

обычно содержит ограничения о неразглашении, другие ограничения касательно условий;

может снизить расходы на юридические услуги, поскольку пересмотр списка условий намного проще и быстрее, чем пересмотр соглашения в целом.