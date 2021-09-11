Какие дороги перекроют в Барнауле на День города и как будут ходить автобусы? Карта

11 сентября, в День города Барнаула, пройдут многочисленные выставки и спортивные мероприятия. В связи с празднованиями две улицы в краевой столице перекроют. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта. По каким дорогам не получится проехать в день рождения краевой столицы и как выбрать маршруты объезда, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Чтобы вы не запутались, amic.ru отметил на интерактивной карте участки, которые будут перекрыты. Кстати, из-за этого изменится схема движения общественного транспорта, отмечают в мэрии.
- № 20: в прямом направлении – как обычно; в обратном направлении – от площади Спартака по пр. Красноармейскому до ул. Гоголя, далее по маршруту;
- № 55: в прямом направлении – по пр. Красноармейскому до ул. Гоголя, далее до пр. Ленина и по маршруту; в обратном направлении – как обычно;
- № 70: в прямом направлении – по ул. Гоголя на пр. Красноармейский, потом опять на ул. Гоголя, далее по маршруту; в обратном направлении – как обычно;
- № 73: в прямом направлении – по пр. Красноармейскому, разворот на ул. Ползунова и далее по пр. Красноармейскому до площади Спартака, далее по маршруту; в обратном направлении – с площади Спартака на пр. Красноармейский;
- № 17: в прямом направлении – как обычно; в обратном направлении – по пр. Красноармейскому, разворот на ул. Ползунова и далее по пр. Красноармейскому до площади Спартака;
- № 109, 109оп: в прямом направлении – по ул. Пушкина до площади Спартака, потом на пр. Красноармейский; в обратном направлении – как обычно;
- № 60, 57: в прямом направлении – как обычно, в обратном направлении – по пр. Социалистическому, далее по ул. Ползунова на пр. Красноармейский;
- № 6: в прямом направлении – по ул. Георгия Исакова, далее по чётной стороне ул. Островского на ул. Антона Петрова, далее по маршруту; в обратном направлении – с ул. Антона Петрова на чётную сторону ул. Островского, поворот на ул. Георгия Исакова, далее по маршруту;
- № 24, 29: в прямом направлении – по ул. Георгия Исакова на чётную сторону ул. Островского до ул. Юрина, потом на нечётную сторону ул. Островского и на ул. Георгия Исакова, далее по маршруту.
Комментарии
А кто-то сейчас пойдёт на улицу ликовать? Дубак и сыро же! А в лыжном комбинезоне ликовать грустно...
Помнится в какой-то день города, 55-ый, чтобы объехать пробку, поехал по Ползунова (кажись) в сторону Челюскинцев и там очень удачно застрял в какой-то яме. Было очень весело. Полный автобус и абсолютно не на что пересесть.