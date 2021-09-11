Какие дороги перекроют в Барнауле на День города и как будут ходить автобусы? Карта

11 сентября, в День города Барнаула, пройдут многочисленные выставки и спортивные мероприятия. В связи с празднованиями две улицы в краевой столице перекроют. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта. По каким дорогам не получится проехать в день рождения краевой столицы и как выбрать маршруты объезда, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Какие дороги перекроют в Барнауле на День города? В этом году их немного – всего две. С 8 до 15 часов не получится проехать по проспекту Социалистическому на отрезке между улицами Пушкина и Ползунова.



Чтобы вы не запутались, С 15 до 19 часов ограничат движение транспорта на улице Георгия Исакова в районе площади Мира – между чётной и нечётной сторонами улицы Островского.Чтобы вы не запутались, amic.ru отметил на интерактивной карте участки, которые будут перекрыты. Кстати, из-за этого изменится схема движения общественного транспорта, отмечают в мэрии.