Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией. Вопрос об этом ему задали на форуме YES Brainstorming, который проходит в Киеве.

"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", – сказал Зеленский.

По его словам, вражда между государствами возникла из-за действий Москвы в медиаполе, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что возвращение Крыма – это вопрос времени. По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией". Он отметил, что россияне никогда не полюбят Крым так, как украинцы.