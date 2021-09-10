Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией. Вопрос об этом ему задали на форуме YES Brainstorming, который проходит в Киеве.
"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", – сказал Зеленский.
По его словам, вражда между государствами возникла из-за действий Москвы в медиаполе, сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что возвращение Крыма – это вопрос времени. По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией". Он отметил, что россияне никогда не полюбят Крым так, как украинцы.
Комментарии
очередные бредни клоуна зели
Этот клоун с амбициями наполеона сам выйдет воевать или детей мариуполя и николаевска пошлет???
По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией". Он отметил, что россияне никогда не полюбят Крым так, как украинцы.
от большой любви водные блокады и терракты организует, цука
"считает, что вражда между странами возникла из-за действий Москвы" - ну да, ну да. Ещё в 1992 голу ехал на поезде до Киева. Ночью на границе - погранцы украинские. Как они над русскими издевались, кто бы знал! Унижали всячески. Будили спящих прикладами автоматов, стаскивали с полок, обзывали. До "действий Москвы" было ещё так далеко.
Сильно заблуждаются те, кто считает генералов самыми воинственными людьми. Практика показывает, что самые воинственные те, кто не представляет что такое война и её последствия. Посмотрите что творят бабы - министры обороны ФРГ или этот клоун.
Шо, опять? Та скильки же можно - позавчера война, вчора война, завтра война, так и устать можно.
после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной,
Конечно не будет. Будет еще одна часть России, вернувшей свои земли, а слово -украина- перестанет существовать.
ну пусть дёрнется... украина перестанет существовать, как государство... Вообще - надо ЛДНР дать карт бланш и пусть они через пару недель в киеве капитуляцию от зели принимают, зря их остановили - большая ошибка...