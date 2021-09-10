Шнобелевскую премию получили учёные, доказавшие защитные свойства бороды

В США состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии – с 1991 года ею награждают за сомнительные достижения науки. В этом году её лауреатами стали учёные из 24 стран.

Как пишет РБК, Шнобелевская премия мира досталась биологам из США – они доказали, что борода примерно на треть снижает урон от ударов по лицу.

В области химии награды удостоилась международная группа исследователей, которая выясняла, есть ли связь между запахами зрителей в кинотеатрах и сценами насилия, секса, антисоциального поведения и употребления наркотиков на экране.

Премию по экономике получил учёный за исследование о том, как ожирение у политиков взаимосвязано с уровнем коррупции, а в области медицины награды удостоились исследователи, доказавшие пользу оргазма в борьбе с насморком.

Помимо этого, в области транспорта награду присудили исследователям, выяснившим, безопаснее ли перевозить носорога в перевёрнутом виде. В то же время физики из Нидерландов, Тайваня, Италии и США взяли награду за изучение того, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом. А вот за эксперименты касательно того, почему прохожие порой всё-таки сталкиваются, награду дали специалистам из области кинетики.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин удостоился Шнобелевской премии "за использование пандемии коронавируса, для того чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем учёные и врачи".