"Мне запретили бухать". Лолита рассказала о секрете своего похудения

Известная российская певица Лолита, которая в 57 лет поразила поклонников своим похудением, рассказала секрет трансформации. Милявская отметила, что всё прошло без диет.

По словам знаменитости, она советовалась со своим врачом, который строго запретил ей садиться на диету. Певица сдала анализ крови, после которого специалист запретил ей три продукта: бананы, виноград и алкоголь.

Сложнее всего, по словам Лолиты, было отказаться от спиртного, но она справилась и прожила без обозначенных продуктов три месяца.

Всех, кто захочет повторить её эксперимент, Лолита предостерегла. Она отметила, что перед тем как ограничивать себя в продуктах, нужно обязательно советоваться с врачами.