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"Мне запретили бухать". Лолита рассказала о секрете своего похудения

, ИА "Амител"
Певице запретили сидеть на диетах
Фото: 'Инстаграм'

Фото: "Инстаграм"

Известная российская певица Лолита, которая в 57 лет поразила поклонников своим похудением, рассказала секрет трансформации. Милявская отметила, что всё прошло без диет.

По словам знаменитости, она советовалась со своим врачом, который строго запретил ей садиться на диету. Певица сдала анализ крови, после которого специалист запретил ей три продукта: бананы, виноград и алкоголь.

Сложнее всего, по словам Лолиты, было отказаться от спиртного, но она справилась и прожила без обозначенных продуктов три месяца.

Всех, кто захочет повторить её эксперимент, Лолита предостерегла. Она отметила, что перед тем как ограничивать себя в продуктах, нужно обязательно советоваться с врачами.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.09.2021 10:07
Дубак Исыро

Может быть кто-то прочтёт пример Лолиты и тоже перестанет употреблять алкоголь?

11.09.2021 10:21
- гость -

11.09.2021 10:07
Дубак Исыро

Она не перестала, только три месяца вытерпела.

11.09.2021 10:25
- гость -

Врет , как дышит . Пить может и перестала , бананы и виноград не ела и так . Остальное отсосали , подтянули , натянули и все дела

11.09.2021 10:58
- гость -

Не на долго, через пару лет разнесет больше прежнего.

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