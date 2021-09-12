Фото: droneawards.photo

Искусство и технологии не стоят на месте, и вот уже в четвёртый раз проводится конкурс лучших фотографий с дронов. Жюри определило победителей этого года в нескольких категориях: город, дикая природа, спорт, свадьбы и другие. Всего на конкурс было прислано десятки тысяч работ из 102 стран. Гран-при конкурса и титул фотографа года завоевал Терье Колаас за снимок короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны. Кадр был запечатлён в Норвегии. В категории "Город" победу одержал россиянин Сергей Полетаев с подмосковным "Метафорическим высказыванием о городе и зиме".

Эти и другие работы победителей смотрите в нашей фотоленте.