В Швеции родители захотели назвать ребёнка в честь Путина, но получили отказ

В Швеции запретили родителям назвать сына в честь президента России Владимира Путина. Семейная пара подала заявку с выбранным именем в шведское налоговое агентство, но получила отказ.
Как сообщает Sveriges Radio, по местным законам имя не должно оскорблять или доставлять неудобства его владельцу. Однако на какую именно причину в этом случае опиралось ведомство, остаётся неясным. Теперь родителям придётся прийти с новым заявлением.
Ранее жители Санкт-Петербурга не смогли зарегистрировать девочку с именем Москва. А вот в Кузбассе родителям удалось официально назвать ребёнка в честь коронавируса – Ковидом.
Комментарии
У нас гора детей названных в честь путина - владимиром
11.09.2021 13:25
- гость -
И такая же гора детей, названных в честь Ленина Владимиром.Правда есть еще дети, названные в честь жирика Владимиром, но их небольшое число.)
Путенида Владимировна
У них в Швеции Налоговое агентство главная служба в стране?