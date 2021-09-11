В Швеции родители захотели назвать ребёнка в честь Путина, но получили отказ

В Швеции запретили родителям назвать сына в честь президента России Владимира Путина. Семейная пара подала заявку с выбранным именем в шведское налоговое агентство, но получила отказ.

Как сообщает Sveriges Radio, по местным законам имя не должно оскорблять или доставлять неудобства его владельцу. Однако на какую именно причину в этом случае опиралось ведомство, остаётся неясным. Теперь родителям придётся прийти с новым заявлением.

Ранее жители Санкт-Петербурга не смогли зарегистрировать девочку с именем Москва. А вот в Кузбассе родителям удалось официально назвать ребёнка в честь коронавируса – Ковидом.