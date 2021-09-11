Два человека погибли и трое попали в больницу из-за отравления арбузом в Москве

Два человека погибли и ещё трое попали в больницу из-за отравления арбузом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Девятого сентября 15-летнюю школьницу, её бабушку и маму доставили в больницу с отравлением. Накануне все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.

Позднее пожилая женщина и её внучка скончались. 11 сентября стало известно, что в больницу попали ещё двое детей и 26-летний мужчина.

Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование, а также изымает партию арбузов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.