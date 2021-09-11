Два человека погибли и трое попали в больницу из-за отравления арбузом в Москве

Два человека погибли и ещё трое попали в больницу из-за отравления арбузом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Девятого сентября 15-летнюю школьницу, её бабушку и маму доставили в больницу с отравлением. Накануне все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.
Позднее пожилая женщина и её внучка скончались. 11 сентября стало известно, что в больницу попали ещё двое детей и 26-летний мужчина.
Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование, а также изымает партию арбузов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Уже установлено, что в отличие от первой семьи остальные пациенты накануне отравления не ели арбуз. - Утечек сетевого газа не обнаружено...Кроме того, на анализ уже взяли пробы водопроводной воды. Всего в больницу с Совхозной улицы попало девять человек.
С самого начала было не понятно в арбузе ли дело. Думаю, они ели не только арбуз, но почему-то во всех публикациях обвиняется конкретный продукт из конкретного магазина. Очень смахивает на проплаченную дискредитацию. Плохо, что сеть не сможет наказать СМИ в случае если всё-таки виновата не она.Думается, давно назрело принятие закона, по которому за публикацию недостоверных сведения СМИ, равно как и блогеры и частные лица, должны жёстко наказываться без скидок га то, что у кого-то перепечатали. Не уверен в достоверности - не публикуй.