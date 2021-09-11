Три человека погибли в результате взрыва газа в Липецкой области

В ночь с 10 на 11 сентября в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области в двухэтажном доме произошёл взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент спасатели извлекли из-под завалов тела трёх погибших. Один из них – ребёнок.

На данный момент проведение поисковых работ продолжается. По предварительной информации, в результате взрыва погибли три человека. Ещё шестеро пострадали.

Причины случившегося будут известны после экспертизы.

Напомним, утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По одной из версий, инцидент случился из-за того, что жильцы решили согреться холодной ночью и оставили газ включённым на ночь. В результате огонь потух, помещение наполнилось газовоздушной смесью, а утром, при включении света, она взорвалась.