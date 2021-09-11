Дания стала первой страной Европы, где отменили все коронавирусные ограничения

Дания стала первой страной в Европе, где отменили все коронавирусные ограничения. Об этом сообщает Politico.

По всей стране больше не будут требовать пропуска для прохода в рестораны, спортзалы и ночные клубы, детей при контакте с заражённым COVID-19 человеком больше не будут сразу же отправлять домой. Карантин будет действовать только для инфицированных коронавирусом. Здоровые граждане смогут вернуться на работу.

Вместе с завершением действия этого положения прекратило действовать соглашение о постепенном снятии ограничений, согласно которому соблюдение всех ограничительных остававшихся мер в стране должны были отменить 1 октября.