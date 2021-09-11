Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что неизвестные распылили газовый баллончик в бийской школе. По словам автора сообщения, родителям никто не сообщил, что детям после этого стало плохо.

"Многим ребятишкам стало плохо, одну девочку даже увезли в больницу на скорой", — написала бийчанка.

Женщина отметила, что родителям никто не сообщил о том. что детям стало плохо после случившегося. Кроме того, по ее словам, никто сразу не вывел школьников на улицу.

"Почему мой ребёнок, уходя в школу абсолютно здоровым, возвращается с диким кашлем, слезящимися глазами и весь трясущийся?" — подытожила возмущенная бийчанка.