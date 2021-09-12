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Грибникам рассказали о возможных опасностях в лесу

, ИА "Амител"
Главное – не поддаваться панике
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эксперты предупредили россиян об опасностях во время сбора грибов в лесу в беседе с газетой "Известия". Если человек заблудился, то главное – не поддаваться панике.

"Ищите тропинку, просеку или линию электропередачи: по ним велика вероятность добраться до людей или населённого пункта. Не переходите водоём, особенно болото, идите вдоль или от него", – рассказала руководитель спасательного отряда "Партизан" Юлия Седова.

При отсутствии ориентиров можно выйти к воде и двигаться вниз по течению. Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ксения Кнорре Дмитриева рекомендует оставаться на месте и вызвать службу спасения по номеру 112.

Движение в лесу лучше закончить до темноты, так как ночью там легко травмироваться или провалиться в яму.

"Поэтому, собираясь в лес, важно обладать навыками ориентирования, уметь разжигать костёр, строить укрытие", – добавила Кнорре Дмитриева.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.09.2021 10:14
Лошадью Ходи

А от волков, медведей, рысей надо на дерево залезать? А как спать там? И что делать, если звери решат "А мы тебя внизу подождём"?

12.09.2021 10:34
Юс

Умиляет предложение вызывать службу спасения))) Советчик, видимо, не в курсе, что в лесу со связью - никак!

12.09.2021 10:55
- гость -

На картинке ложные опята - юбочки нет

12.09.2021 11:08
- гость -

на картинке нормальные опята

12.09.2021 11:13
отряка

исправьте

12.09.2021 11:19
- гость -

12.09.2021 10:55
- гость -
На картинке ложные опята - юбочки нет

Для Украины конечно это ложные.

12.09.2021 12:12
- гость -


12.09.2021 10:55
- гость -

На картинке ложные опята - юбочки нет

У таких маленьких она под шляпкой

12.09.2021 13:10
- гость -

А от волков, медведей, рысей надо на дерево залезать?

В наших лесах максимум лису увидишь.

12.09.2021 13:42
к.к.к.

что, нынче в школах не учат ориентироваться в лесу?

12.09.2021 13:53
- гость -

12.09.2021 13:10
- гость -
В наших лесах максимум лису увидишь.

Южнее или восточнее Барнаула км на 100 уже есть волки и медведи. И кабаны там иногда бегают.

12.09.2021 14:02
Лошадью Ходи

12.09.2021 13:53
- гость -

Ну кабан хотя бы в силу размеров своего рта человека не съест и не загрызёт. В худшем случае укусит за ногу или боднёт

12.09.2021 14:08
- гость -

В лесу под в первомайском и тальменском районах есть стая диких вернее одичавших собак вот это реальная опасность.

12.09.2021 14:11
про

10:55 - гость - На картинке ложные опята - юбочки нет

Нормальные опята, они разделись, чтобы их приготовили в голом виде...

12.09.2021 14:25
- гость -

12.09.2021 14:08
- гость -

Ездили туда за грибами, не видели. Правда поблудить пришлось по лесу. Рельеф там интересный, 100 метров отошел и потерялся.

12.09.2021 14:33
- гость -

12.09.2021 10:14
Лошадью Ходи
А от волков, медведей, рысей надо на дерево залезать? А как спать там? И что делать, если звери решат "А мы тебя внизу подождём"?
-------------
Много раз ходили в лес. И в походы в Салаирскую тайгу ходили неоднократно. Не встретили ни медведей, ни рысей, ни волков. Не стремятся они с человеком пересечься.

12.09.2021 14:34
САДОВОД

13:42 к.к.к. нынче в школах не учат ориентироваться в лесу?
(Грибникам рассказали о возможных опасностях в лесу)

Недавно с женой и ребятишками при облачной погоде под Питером собирали грибы. Кстати, там грибов завались в этом году. Так вот, идем из лесу с набранными грибами, а навстречу двое взрослых мужиков, спрашивают, как выйти из леса. Показываю, что надо идти им в противоположном направлении. Ушли, куда им показывал, но закралось сомнение, правильно ли иду? Через пять минут их снова увидел, мечутся по лесу, но опять идут не в том направлении. Тут и меня паника охватила, правильно ли иду, а тут от ветра еще огромное сухое дерево в метрах пяти внезапно разломилось и упало. Первый раз такое увидел, были бы поближе, обломки убили бы нас. Но несмотря на мужиков, продолжал идти в том направлении, которое первоначально выбрал и через 10 минут пришли к тому месту, где и заходили в лес. Вышли благополучно, но остаточек то остался...

12.09.2021 14:50
- гость -

12.09.2021 14:34
САДОВОД
Недавно с женой и ребятишками при облачной погоде под Питером собирали грибы.

И по солнцу не особо поориентируешься, если кругом лощины, заросли, лесные ручьи. Пока это всё обходишь, время пролетело и солнце уже в другом месте. В лесу время махом летит. Вроде бы примерно дорогу запоминали, а вышли с противоположной стороны деревни. Т.е. ошиблись километров так на восемь.

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