(Грибникам рассказали о возможных опасностях в лесу)

Эксперты предупредили россиян об опасностях во время сбора грибов в лесу в беседе с газетой "Известия". Если человек заблудился, то главное – не поддаваться панике.

"Ищите тропинку, просеку или линию электропередачи: по ним велика вероятность добраться до людей или населённого пункта. Не переходите водоём, особенно болото, идите вдоль или от него", – рассказала руководитель спасательного отряда "Партизан" Юлия Седова.

При отсутствии ориентиров можно выйти к воде и двигаться вниз по течению. Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ксения Кнорре Дмитриева рекомендует оставаться на месте и вызвать службу спасения по номеру 112.

Движение в лесу лучше закончить до темноты, так как ночью там легко травмироваться или провалиться в яму.

"Поэтому, собираясь в лес, важно обладать навыками ориентирования, уметь разжигать костёр, строить укрытие", – добавила Кнорре Дмитриева.