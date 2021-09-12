ФБР опубликовало первый рассекреченный документ по терактам 11 сентября

ФБР США опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября на своём сайте. 4 апреля 2016 года по итогам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе на предмет его контактов с теми, кто оказывал значительную логистическую поддержку угонщикам самолётов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару.

Всего в документе на 16 страниц, среди которых много купированной информации, в числе прочих имя источника, претендовавшего на получение американского гражданства.

Напомним, 11 сентября 2001 члены "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещённая в РФ) захватили четыре пассажирских самолёта и устроили атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, ещё один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

Материал публикуется в рамках указа, подписанного 3 сентября 2021 года президентом США Джо Байденом, который касается обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам, произошедшим 11 сентября 2001 года.