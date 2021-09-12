МВД назвало наиболее частые способы кражи денег с карт россиян

МВД назвало наиболее частые способы кражи денег с банковских карт, которыми пользуются телефонные мошенники. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, зачастую злоумышленники предоставляются сотрудниками банков.

Под их видом жертву убеждают оформить онлайн-заявку на кредит с помощью полученных реквизитов банковских карт и паролей из SMS.

Также в последнее время мошенники часто похищают средства под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банков, требуя перевести накопления на поддельный счёт.

По статистике МВД, за семь месяцев 2021 года произошло почти 320 тысяч киберпреступлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Около 127 тысяч преступлений совершены с использованием мобильной связи, 104 тысячи – с применением расчётных карт.