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Новости

25 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Ещё 236 человек заразились коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 115 пациентов, умерло 25 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 73 314 человек, в том числе 5219 детей. Выздоровели всего 56 256 человек. Умерло 4999 человека. 

По состоянию на 12 сентября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2 628 человек, а также 332 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 518, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.09.2021 15:04
St

В начале казалось, ща ща всё пройдет вот вот этим летом, потом ща ща этой осенью, потом ну ладно в следующем году, а он идет который год муторно и долго. Особого апокалипсиса нет, но и тягомотина эта каждый день примерно одинаковое количество заболевающих и умирающих. Так это никогда не кончится.

12.09.2021 16:35
- гость -

В Испании умерла солистка Baccara Мария Мендиола.

12.09.2021 16:56
Живу здесь

Предпосылок к тому, что это закончится в обозримом будущем действительно нет. Вакцины с новыми мутациями вируса теряют эффективность, лекарства работающего именно против вируса нет и на сегодняшнем этапе развития науки вряд ли оно появится. Так что, только как в Китае - маска- респиратор как элемент одежды, штрафы за неправильное ношение, арест за отсутствие, при обнаружении 10 положительных в миллионном городе - обЪявление ЧС и блокирование этого города. Других рабочих вариантов пока не видно...

12.09.2021 16:58
гость

поддерживаю

12.09.2021 17:21
- гость -

12.09.2021 16:56
Живу здесь
лекарства работающего именно против вируса нет и на сегодняшнем этапе развития науки вряд ли оно появится.

Есть и не одно. Например Ковид-глобулин, Мир-19. Но тестирование и принятие новых лекарств - это долгая история.

12.09.2021 21:35
Пионер

при обнаружении 10 положительных в миллионном городе - обЪявление ЧС и блокирование этого города. Других рабочих вариантов пока не видно...


когда ж вас вылечат-то....

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