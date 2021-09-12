25 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 115 пациентов, умерло 25 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 73 314 человек, в том числе 5219 детей. Выздоровели всего 56 256 человек. Умерло 4999 человека.

По состоянию на 12 сентября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2 628 человек, а также 332 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 518, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.