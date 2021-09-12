Алтайский каноист Андрей Крайтор стал чемпионом мира по SUP гребле на 7 км

Житель Павловска Андрей Крайтор выиграл чемпионат мира по SUP гребле на дистанции 7 км. Соревнования проходят в венгерском Балатонфюреде на озере Балатон, крупнейшем в Центральной Европе.
Крайтор преодолел дистанцию за 46 минут и 48,38 секунды. Вторым стал венгр Мартон Ковар, отставший более чем на две минуты. Третье место у австрийца Кристиана Тачера.
Мировой форум по гребле на доске стоя проходит под эгидой Международной федерации гребли на байдарке и каноэ (ICF) и собрал 480 участников из 50 стран. Гребцы соревнуются на дистанциях 10 и 18,5 километра, а также в технических (1000 м) и спринтерских (200 м) гонках.
Комментарии
Андрей Сергеевич Крайтор (5 ноября 1992, Ольшанка, Украина) — украинский, азербайджанский и российский гребец-каноист, в период 2009—2012 выступал за сборную Азербайджана, начиная с 2013 года является членом сборной России. Чемпион мира, многократный победитель национальных и молодёжных регат. На соревнованиях представляет Волгоградскую область, мастер спорта международного класса.
Андрей Крайтор,
участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:
"Я выступал в последние годы за Волгоградскую область и параллельным зачетом за Алтайский край. Обычно второй регион почти не участвует в жизни спортсмена. У меня получилось наоборот. Алтайский край много помогал мне в инвентаре, переезде, перелете, проведении сбора. Для меня вопросов не стояло, за какой регион выступать дальше."
Понабрали приблуд, вместо того чтобы своих спортсменов ростить