Алтайский каноист Андрей Крайтор стал чемпионом мира по SUP гребле на 7 км

Житель Павловска Андрей Крайтор выиграл чемпионат мира по SUP гребле на дистанции 7 км. Соревнования проходят в венгерском Балатонфюреде на озере Балатон, крупнейшем в Центральной Европе.

Крайтор преодолел дистанцию за 46 минут и 48,38 секунды. Вторым стал венгр Мартон Ковар, отставший более чем на две минуты. Третье место у австрийца Кристиана Тачера.

Мировой форум по гребле на доске стоя проходит под эгидой Международной федерации гребли на байдарке и каноэ (ICF) и собрал 480 участников из 50 стран. Гребцы соревнуются на дистанциях 10 и 18,5 километра, а также в технических (1000 м) и спринтерских (200 м) гонках.