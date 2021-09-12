Более 18,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 554 – до 7 140 070. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Санкт-Петербурге (+1597 человек за сутки), Москве (+1592) и Московской области (+718). В Алтайском крае выявили ещё 236 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 389 657 человек, в том числе 14 497 – за последние сутки.

Скончались ещё 788 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 192 749 летальных исходов.