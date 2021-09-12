Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространство

Российский гражданский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии. Как сообщает агентство "Киодо", японская сторона обвинила Россию в нарушении воздушного пространства у острова Хоккайдо на севере страны.

Токио по дипломатическим каналам призвало Москву впредь не допускать подобных инцидентов. Власти Японии выразили ноту протеста. Во время полета самолета Воздушные силы самообороны Японии подняли в воздух самолеты для перехвата Ан-26.

Напомним, что ранее правительство Японии сделало представление России в связи с планами по введению особого налогового режима на Курильских островах. Как объяснил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като, такое решение России противоречит позиции Токио по Курилам.