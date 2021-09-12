Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Западом, пока действуют санкции

Белоруссия не пойдёт на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты санкции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам в воскресенье, 12 сентября, сообщает "БелТА".

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", – заявил глава государства.

Лукашенко также отметил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель попросил президента РФ Владимира Путина надавить на Белоруссию для изменения политики руководства страны.

Отдельно Лукашенко подчеркнул, что считает возможными переговоры с Западом по миграционной проблеме.

"Хотите жить безопасно – приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы", – сказал Лукашенко.