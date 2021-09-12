Россиянина задержали в Чехии по международному ордеру Украины

Посольство РФ в Праге сообщило о задержании в международном аэропорту столицы Чехии гражданина России Александра Франчетти, сообщает ТАСС.

Как отметили в дипведомстве, сейчас к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного, подчеркнул пресс-секретарь посольства в Чехии Николай Брякин.

Задержание Франчетти в Праге, согласно местным полицейским источникам, произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной.