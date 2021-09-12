Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 сентября

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 25 смертей инфицированных. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 12 сентября – в подборке amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 115 пациентов, умерло 25 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 73 314 человек, в том числе 5219 детей. Выздоровели всего 56 256 человек. Умерло 4999 человек.
Выздоровели 39 пациентов. По данным на 12 сентября, за весь период в регионе вылечились 19 911 человек.
За всё время в регионе зарегистрировано 370 летальных случаев.
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