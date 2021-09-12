Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 сентября

У соседей

26 новых случаев коронавирусной инфекции выявили среди жителей Республики Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 21 051 случая.

Выздоровели 39 пациентов. По данным на 12 сентября, за весь период в регионе вылечились 19 911 человек.

За всё время в регионе зарегистрировано 370 летальных случаев.