В Госдуме предложили наказывать мигрантов за преступления жёстче, чем россиян

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил принять поправки в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить взыскание для преступников-иностранцев. Как отметил чиновник в своём Twitter, наказание для приезжих должно быть тяжелей, чем для россиян.
"Необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому наказывать преступников-иностранцев показательно жёстче, чем российских граждан. Пора поставить непрошеных "гостей" на место!" – заявил он.
Депутат предложил отправлять мигрантов в интернациональные трудовые лагеря, чтобы они работали на масштабных проектах на Севере или в Сибири. Также Журавлёв отметил, что государство должно срочно нейтрализовать миграционные угрозы.
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