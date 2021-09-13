Алтайский фермер объяснил, как правильно выбирать картошку на рынке

Те, кто не выращивает картошку сам, осенью запасаются ею на рынках. Как правило, овощ берут сразу в больших объёмах – мешками, поэтому при выборе важно не прогадать.
Фермеры с опытом советуют с осторожностью подходить к этому вопросу. Как рассказал "Вестям Алтай" Андрей Платонов, главный агроном хозяйства "Сатурн-2" в Косихинском районе, один и тот же сорт картофеля на рынке могут продать под разными названиями, в зависимости от запроса покупателя.
"У сортов характеристики разные. Основной сорт – "тулеевский", он более вытянутый, котлетой. Есть сорта "гала", это круглые сорта. Но что у "тулеевской", что у "галы", у них почти одинаковый вкус. Поэтому можно под одним сортом продать пять", – поясняет фермер.
Покупателям агроном советуют при выборе картошки ориентироваться не на сорта, о которых рассказывают продавцы, а, скорее, на вкус и цвет.
Комментарии
Приходите на рынок, рвете мешок, кусает картоху и если вам вкусно, тогда покупаете. Отличный совет.
Очумелый совет. Фермеры на точках сами говорят, какая хранится дольше, а какая меньше. От цвета картошки это зависит меньше всего.
20 лет стабильности и процветания до сих пор не отбили привычку закупаться картофелем впрок.
13.09.2021 13:08
Economist
Годы голода и распада страны приучили народ иметь запас на черный день.
не у всех ваша зарплата.
Почему на магазинной и базарной картошке нет следов проволочника?