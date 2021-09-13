Алтайский фермер объяснил, как правильно выбирать картошку на рынке

Те, кто не выращивает картошку сам, осенью запасаются ею на рынках. Как правило, овощ берут сразу в больших объёмах – мешками, поэтому при выборе важно не прогадать.

Фермеры с опытом советуют с осторожностью подходить к этому вопросу. Как рассказал "Вестям Алтай" Андрей Платонов, главный агроном хозяйства "Сатурн-2" в Косихинском районе, один и тот же сорт картофеля на рынке могут продать под разными названиями, в зависимости от запроса покупателя.

"У сортов характеристики разные. Основной сорт – "тулеевский", он более вытянутый, котлетой. Есть сорта "гала", это круглые сорта. Но что у "тулеевской", что у "галы", у них почти одинаковый вкус. Поэтому можно под одним сортом продать пять", – поясняет фермер.

Покупателям агроном советуют при выборе картошки ориентироваться не на сорта, о которых рассказывают продавцы, а, скорее, на вкус и цвет.