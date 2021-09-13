Финансист предупредил россиян о налоге при продаже овощей с огорода

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев предупредил россиян о налоге на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже овощей с огорода. Он рассказал агентству "Прайм", кто может быть освобождён от уплаты этого налога.

По словам финансиста, граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или не принадлежащие к категории фермерских хозяйств, освобождаются от уплаты НДФЛ в размере 13% при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве при соблюдении двух правил.

Во-первых, при выращивании не должны привлекаться наёмные работники, а общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, – превышать максимально установленную величину в 0,5 гектара.

По словам эксперта, по решению субъекта РФ максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в пять раз.