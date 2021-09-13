Семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутской области выплатят по 1 млн рублей

Власти Иркутской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта L-410. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что родные погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие в тяжёлом состоянии – 500 тысяч рублей, а в среднем и лёгком – по 250 и 100 тысяч рублей соответственно.

Напомним, 12 сентября самолёт L-410, летевший из Иркутска в Казачинское, совершил жёсткую посадку в четырёх километрах от пункта назначения. На его борту было 14 пассажиров и двое членов экипажа. По последним данным, четверо из них погибли, 12 пострадали. СК завел дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.