Барнаульский "АлтПолитех" вышел во второй раунд Кубка России по мини-футболу. Групповой этап турнира проходил с 10 по 12 сентября в барнаульском спорткомплексе "Победа".

В соревнованиях участвовали четыре команды – из Барнаула, Новосибирска, Иркутска и Новокузнецка. "АлтПолитех" выиграл у новосибирского "Триумфа" (8:1), новокузнецкого "СибТранзита" (3:2) и сыграл вничью с иркутским "Ираэро" (5:5).

В итоге барнаульцы заняли первое место. В следующем раунде Кубка страны в Барнаул приедет одна из команд российской Суперлиги по мини-футболу.

Ранее футболисты барнаульского "Динамо" на своём поле уступили ульяновской "Волге". Встреча состоялась 8 сентября и закончилась со счётом 0:2.