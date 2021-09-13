Без дела не останутся. Как будут учиться школьники в дни выборов 17 и 18 сентября

В этом году голосование на выборах в Госдуму и АКЗС будет трёхдневным – с 17 по 19 сентября. Практически половина избирательных участков размещена в школах (по данным крайизбиркома – 49%), а два дня выборов выпадают на учебное время. Как сообщили в комитете по образованию Барнаула, избирательные участки в дни голосования расположат в 84 из 87 городских школ. По факту – почти в каждой школе находится сразу несколько УИКов, из-за чего режим работы учебных заведений изменится. Amic.ru рассказывает, как будут работать школы в эти дни и сделают ли детям дополнительные выходные.
Перейти на удалённый формат рекомендуют в том случае, если школа не может разделить потоки голосующих и учеников. Это касается, например, наличия отдельных входа и выхода в учебное заведение, которое на три дня становится ещё и избирательным участком. Главная задача Минобра и избиркома – максимально разделить потоки избирателей и учащихся в условиях сохраняющихся коронавирусных ограничений.
Также в первый день голосования (в пятницу, 17 сентября) для школьников пройдёт всероссийская акция "Вместе всей семьёй". Мероприятие состоится впервые, программа ещё не опубликована.
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