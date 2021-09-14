И подарки, и тест-драйв: как прошла презентация нового Subaru Outback в автоцентре "Реал"

В автоцентре "Реал" 11 сентября 2021 года прошёл день открытых дверей, который стал настоящим праздником для барнаульцев. Гостей ждали танцевальное шоу, живая музыка, аниматоры, кейтеринг, розыгрыш призов и, конечно, презентация и тест-драйв нового Subaru Outback и системы безопасности Subaru EyeSight Safety Plus.

Новый Outback оказался привлекательным как внешне, так и внутренне: в нём сочетаются стремительный спортивный экстерьер и новый дизайн интерьера с применением высококачественных материалов. Каждый присутствующий мог посидеть за рулём или на пассажирском сиденье автомобиля и прочувствовать продуманность каждой детали, которая служит одной цели – максимальному удовольствию во время поездки.

Пока гости оценивали автомобиль снаружи и внутри, ведущий рассказывал о его технических преимуществах. Так, модель оснащена новым двигателем, максимальная мощность которого увеличилась на 13 лошадиных сил. Комфортный подогрев обеспечен и для передних, и для задних сидений, а также для рулевого колеса. Нельзя было не отметить и вертикальный FullHD-дисплей диагональю 11,6 дюйма, премиальную аудиосистему, вместительный багажник и отличную обзорность.

"В абсолютно новом кузове шестого поколения Subaru Outback сочетается уже знакомая система полного привода с возможностью блокировки межколёсного дифференциала X-mode и инновационная система безопасности EyeSight четвёртого поколения. Также стоит отметить премиальную отделку салона кожей Nappa различных цветов", – добавил менеджер отдела продаж Subaru Семён Щеглов.

Система безопасности EyeSight заслуживает отдельного внимания. Гостям автоцентра продемонстрировали её на деле. Для этого представители "Реала" завели один из автомобилей Subaru и установили в нескольких метрах перед ним специальную стойку. Водитель разогнал авто, но перед препятствием машина автоматически затормозила, что вызвало неподдельное восхищение у зрителей тест-драйва.

"EyeSight четвёртого поколения – это две камеры под лобовым стеклом, изображение с которых считывается компьютером. На основании этих данных автомобиль может сам принять решение об экстренном торможении, если, например, водитель не реагирует на препятствие или не успевает затормозить", – рассказал менеджер отдела продаж Subaru Семён Щеглов.

Чем ещё интересна новая система безопасности EyeSight?

адаптивный круиз-контроль;

система предаварийного управления акселератором;

система автоматического экстренного маневрирования;

система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем;

системы помощи удержания в полосе движения и помощи при смене полосы;

система обнаружения объектов в слепых зонах;

система предупреждения об опасности столкновения с перекрёстным транспортом при движении задним ходом;

система оценки усталости водителя;

функция предупреждения водителя с помощью вибрации рулевого колеса.

В линейке Subaru Outback система безопасности EyeSight четвёртого поколения доступна на всех автомобилях. Кроме того, более ранние версии системы встроены в модели XV и Forester в топовых комплектациях.

На празднике также состоялся розыгрыш призов. Каждый присутствующий (достигший 18 лет) мог стать участником: для этого нужно было только заполнить купон на стойке ресепции Subaru и опустить его в лототрон.

Розыгрыш вызвал большой ажиотаж среди участников. Их ждало множество разнообразных подарков, среди которых премиальная автосигнализация StarLine, подарочные пакеты от партнёров мероприятия "ВТБ-Лизинг" и ПАО "Ингосстрах", а также полезная сувенирная продукция Subaru: автовизитки, фонарики, набор автомобилиста. Кроме того, автоцентр "Реал" подготовил для участников розыгрыша сертификаты на сервисное обслуживание, которыми можно воспользоваться в любое удобное время.

Зажигательную атмосферу на празднике создавали dance-шоу Subaru и музыкальная кавер-группа YessBand. Для самых маленьких гостей подготовили аквагрим, также их развлекали аниматоры. Каждый мог попробовать холодные закуски и выпить горячего глинтвейна.

Организатор мероприятия – официальный дилер Subaru в Алтайском крае.

Автоцентр "Реал"

Адрес: Барнаул, Правобережный тракт, 29a

Тел.: +7 (3852) 200-555

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