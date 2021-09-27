Ближе к клиенту: телеком-провайдер "Сибсети" обновил фирменный стиль

Один из крупнейших операторов Сибири "Сибсети" представил обновлённый визуальный стиль. Концепцию разработала дизайн-компания ONY – обладатель премии "Каннских львов" и создатель айдентики для таких брендов, как "Яндекс.GO", "Тинькофф" и многих других.

"Перед нами стояла задача – создать образ передового локального провайдера, и мы старались не подвергаться влиянию каких-либо трендов, а найти что-то более "вечное". Провайдер, не работающий в масштабах всей страны, может позволить себе более человечную коммуникацию. Его сила в том, что он знает свою аудиторию, её боли и радости. Теперь "Сибсети" говорят: "Мы живём и работаем здесь, рядом с вами. Мы – соседи. Все вместе мы делаем наш регион лучше", – рассказала арт-директор дизайн-компании ONY Линда Косичкина.

Ребрендинг отражает движение компании от продуктоцентричной к клиентоориентированной. Для улучшения пользовательских сервисов и ресурсов в 2021 году компания проводит модернизацию IT-инфраструктуры. На эти цели направлено 130 миллионов рублей.

Так, в конце августа "Сибсети" открыли абонентам доступ к соцсетям и мессенджерам даже при нулевом или отрицательном балансе, чтобы пользователи могли оставаться на связи, если, например, пропустили срок оплаты. Также в компании разрабатывают программу лояльности для существующих и новых абонентов.

"Изменения, запущенные в этом году, направлены на то, чтобы сделать компанию более клиентоориентированной. Наряду с расширением количества городов присутствия, адресов и клиентской базы одно из ключевых направлений нашей работы – повышение уровня сервиса. Это нашло отражение в новом бренде: мы протягиваем руку нашим клиентам и станем ещё ближе, на расстоянии одного касания", – отметил генеральный директор телеком-оператора "Сибирские сети" Александр Шиляев.

Оператор развивает и новые каналы поддержки и взаимодействия с клиентами. Кол-центр провайдера стабильно поддерживает высокий уровень дозвона, но для любых кол-центров существует проблема очередей на линии в пиковые моменты. В связи с этим "Сибсети" сделали альтернативный канал – поддержку в мессенджерах и в чате на сайте. Клиент может выбирать, кому задать вопрос – боту или оператору. Рост обращений в этом канале за год составил 61,5%.

В сентябре 2021 года "Сибсети" запустят мобильное приложение, с помощью которого клиенты смогут управлять услугами и счётом, получать поддержку и иметь доступ к новым продуктам и акциям. Также провайдер обновляет сайты. Там изменится навигация, появится подробное описание преимуществ продуктов, удобный личный кабинет.