Ди Каприо, Питт и Шарапова. Кто из звёзд следил за триумфом теннисиста Даниила Медведева

Фото: ТАСС, sports.ru

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир Большого шлема US Open. В финале спортсмен победил серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Медведев стал первым россиянином, победившим в турнире с 2005 года, тогда Марат Сафин одержал победу на Australian Open. Посмотреть на исторический матч пришли многие звёзды Голливуда. На трибунах можно было заметить актёров Леонардо Ди Каприо, Бреда Питта, Рами Малека, режиссёра Спайка Ли, российскую теннисистку Марию Шарапову и других.

Spike knows drama. pic.twitter.com/cfplUkrihw — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет в себе четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.