Ди Каприо, Питт и Шарапова. Кто из звёзд следил за триумфом теннисиста Даниила Медведева

Фото: ТАСС, sports.ru
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир Большого шлема US Open. В финале спортсмен победил серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Медведев стал первым россиянином, победившим в турнире с 2005 года, тогда Марат Сафин одержал победу на Australian Open. Посмотреть на исторический матч пришли многие звёзды Голливуда. На трибунах можно было заметить актёров Леонардо Ди Каприо, Бреда Питта, Рами Малека, режиссёра Спайка Ли, российскую теннисистку Марию Шарапову и других.
MARIA 😍👏@MariaSharapova | #USOpen pic.twitter.com/7Ci18zFRuc— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
Spike knows drama. pic.twitter.com/cfplUkrihw— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет в себе четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
Комментарии
Умничка! Даня супер!!! не зря, всю ночь не спала! Игра сильная была!
Давно такого потерянного Джоковича не видел. И виноват Даниил, не давал играть в привычный теннис. Заголовок все-таки неверен, в 2014 г. Шарапова выигрывала турнир большого шлема, не считая пары и миксты. Видимо про мужчин в одиночном разряде хотели сказать.
У Данила Медведева прекрасно всё получилось,но зачем на корт падать в первые секунды осознания победы ))
Он объяснил же, что спародировал празднование гола в FIFA на PS )
Радость то какая. И живёт в Монако. Молодец.
Есть возможность, вот и живет.... Зависть плохое чувство! Если бы у меня была бы такая возможность, я бы тоже свалила бы отсюда...но не в Монако...
А что, в России плохо?